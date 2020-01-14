سفينة الاستطلاع الروسية "كيلدين" تعود من سوريا إلى البحر الأسود...صور

أعلن مصدر أمني في شبه جزيرة القرم أن سفينة الاستطلاع التابعة لأسطول البحر الأسود "كيلدين" غادرت القاعدة الدائمة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

وقال المصدر لوسائل إعلام روسية: "يوم الاثنين عبرت كيلدين مضيق البحر الأسود".

وأكد المعلومات الأتراك الذين قاموا بنشر صور مرور السفينة عبر المضيق.

Busy day at Bosphorus. Russian Moma class AGI, Kildin made her northbound passage in the morning. Turkish Coast Guard OPV TCSG Güven sailed towards the Marmara Sea and the smaller patrol vessel TCSG-93 made a southbound transit. pic.twitter.com/27DdoHQmcu — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) January 13, 2020

بنيت سفينة الاستطلاع المتوسطة كيلدين في عام 1970 في أحواض بناء السفن البولندية. السرعة القصوى - 17 عقدة. المدى - حوالي 10 ألف ميل بحري. تم تجهيز السفينة مع مختلف أنظمة السونار والرادار والاستطلاع الراديوي. الطاقم - 85 شخصا، والأسلحة - نظام الدفاع الجوي المحمول "إيغلا".