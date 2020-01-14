سفينة صاروخية روسية تتوجه إلى أحد موانئ البحر المتوسط

دخل الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف" البحر المتوسط في 13 يناير/ كانون الثاني 2020 قادما من البحر الأسود. وقال جهاز الإعلام التابع للبحرية الروسية إن طراد "مارشال أوستينوف" سيصل إلى أحد الموانئ الأجنبية في زيارة عمل بعد بضعة أيام.

وكان طراد "مارشال أوستينوف" قد غادر قاعدته سيفيرومورسك في شمال روسيا في 3 يوليو/ تموز الماضي، ووصل إلى البحر الأسود بعد أن قطع مسافة تقارب 28.5 ألف ميل بحري. وفي يناير الجاري استقله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليشاهد مناورات بحرية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم.

وفيما يخص تسليحه يحتوي طراد "مارشال أوستينوف" على 16 قاذفا لإطلاق صواريخ "فولكان" و64 قاذفا لإطلاق صواريخ "فورت" وأوسا إم أ"، ومدفع آلي "أ كا-130"، و4 قواذف للقنابل والطربيدات. ويحمل الطراد على متنه طائرة هليكوبتر من طراز "كا-27".