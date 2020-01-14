"الفارس الروسي" و "إيليا موروميتس"...الطائرات الروسية الضخمة...فيديو

كان إنشاء أول طائرة ثقيلة متعددة المحركات في العالم أحد الإنجازات الرئيسية لمصمم الطائرات الأسطوري سيكورسي.

سلف الطائرة الأسطورية "إيليا موروميتس"

في ربيع عام 1913، تحت إشراف سيكورسكي تم بناء النموذج التجريبي للطائرة بمحركين. بسبب حجمها الضخم في ذلك الوقت، تم منحها اسم "غراند" ("الكبير").

في مارس/آذار من نفس العام، تم نقل الطائرة إلى مطار العسكري في موسكو، حيث تم اختبارها لأول مرة من قبل المصمم. كانت الرحلة ناجحة، ولكن من الواضح أن قوة المحرك لم تكن كافية. لاحقا تم إضافة محركين أخرين.

وأجرت الطائرة الرحلة الثانية (مع أربعة محركات" في 23 يوليو/تموز 1913. واعتبر الكثيرون أن اسم "غراند" غير لائق بالطائرة الروسية، لذلك سميت النسخ التالية "روسكي فيتياز" (الفارس الروسي).

© Sputnik . Yan Tikhonov طائرة "إيليا موروميتس"

"روسكي فيتياز"

كان حجم ووزن الطائرة الجديدة "روسكي فيتياز" ضعف حجم الطائرات التي كانت في العالم في ذلك الوقت.

في شهر سبتمبر/أيلول من نفس العام، تعطل المحرك وتحطمت الطائرة خلال مسابقة للطائرات العسكرية.

بسبب الأضرار الجسيمة في الطائرة رفض سيكورسكي إصلاحها. أحد الأسباب الرئيسية لرفضه كان بداية بناء طائرة عملاقة أكثر تطورا، والتي بدأ بنائها في أغسطس/أب 1913.

"إيليا موروميتس"

كان التعديل الجديد لـ "الفارس الروسي" هو الطائرة العملاقة "إيليا موروميتس" إس-22، والتي كان مقدراً لها كسب الاحترام العالمي والشهرة العالمية.

وكانت أول قاذفة حقيقية. أول قاذفة ثقيلة حقيقية، وإذا قارنا المهام التي كانت تقوم بها "إيليا موروميتس" خلال الحرب العالمية الأولى، وفي الثانية، فيمكن القول أيضا إن هذه أول قاذفة استراتيجية أيضا.

الطائرة قادرة على نقل 500 كيلوغرام من القنابل على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر بسرعة مقاتلة متوسطة - في تلك الأيام كانت حقا معجزة. كانت "إيليا موروميتس" طائرة من المستقبل. وسيكورسكي "إيليا موروميتس" هي نموذج أولي ل بي-8 وبي-29 وتو-95.

في يونيو/حزيران 1914، سجلت الطائرة رقما قياسيا عالميا - قطعت المسافة من كييف إلى سان بطرسبرغ أكثر من 1000 كم في 14 ساعة و 38 دقيقة مع هبوط واحد.