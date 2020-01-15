مفاجأة قاتلة للولايات المتحدة... إيران لديها "كاليبر" خاص بها - صاروخ "هويزه"

عشية الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، في فبراير/ شباط الماضي، تم إطلاق صاروخ كروز أرضي التمركز جديد بعيد المدى، يطلق عليه "هويزه".

وذكرت وكالة "إرنا" آنذاك، أن مداه يصل إلى 1350 كم.

يقول الخبير العسكري يوري ليامين، إن صاروخ كروز هذا هو نسخة من الصاروخ السوفييتي X-55، الذي تم شراؤه في أوائل العقد الأول من القرن العشرين من أوكرانيا. وفي عام 2015 بعد سنوات عديدة من العمل على نسخه، تمكنت إيران من إنشاء صاروخ "سومار"؛ ولكن، كان مداه 700 كم فقط، وفقا لموقع "فيستنيك موردافي".

نوش جونشون بشه ولی ته دلم از بس خوشگله حیفم میاد حروم خوک های آمریکایی بشه :/#موشک_هویزه #انتقام_سخت pic.twitter.com/lknvWBliwS — عبدالعالی🚩 (@abdolaaaliii) January 7, 2020

أما في صاروخ "هويزه" فتم تثبيت محرك أكثر حداثة، والذي سمح بزيادة المدى مرتين تقريبا. وهذا يسمح له "بالوصول إلى إسرائيل ومعظم أراضي دول الخليج العربية.