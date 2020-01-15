القاذفة الاستراتيجية "تو-95" تحلق في درجات حرارة منخفضة... فيديو

قام طاقم حاملة الصواريخ الاستراتيجية المحدثة "تو-95 إم إس" بتنفيذ رحلات مخطط لها مسبقا في درجات حرارة منخفضة.

قام طاقم حاملة الصواريخ الاستراتيجية المحدثة "تو-95 إم إس" بتنفيذ رحلات مخطط لها مسبقا في درجات حرارة منخفضة. وجرت المناورات في مقاطعة ساراتوف.

واستغرقت الرحلة 10 ساعات لتنفيذ جميع المهام الموكلة إليها. تدربت الطائرة على الإقلاع والهبوط، والتحليق فوق المدرج على علو منخفض ومنخفض للغاية، وكذلك التحليق وفق مسار محدد.

ويظهر في الفيديو أن الطاقم تدرب على الإقلاع والهبوط والتحليق فوق المدرج على علو منخفض ومنخفض جدا، والتحليق وفق مسار محدد، وكذلك مهام دعم الملاحة للرحلات.

استمرت الرحلة الجوية مدة 10 ساعات.

أثناء المناورات، أولى أعضاء الطاقم اهتمامًا خاصًا بعمل الأنظمة المضادة للثلج. ووضع المهندسون والخبراء الفنيون معايير لتدريب حاملات الصواريخ في درجات حرارة تحت الصفر.