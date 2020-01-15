صيادون يعثرون على جهاز سري أمريكي... صور

في جزر إيلافيت في البحر الأدرياتيكي، دخلت عوامة بحرية سرية تابعة للبحرية الأمريكية في شبكة سفينة الصيد داركو. ومع ذلك، لم يرغب البنتاغون في شراء المعدات من الصيادين، فأعاد الصيادون من كرواتيا العوامة مرة أخرى إلى الماء.

فوفقًا لموقع War Boring، فإن الجهاز، الذي يُفترض أنه نظام تحديد المواقع والملاحة الصوتي عالي الدقة HIPAP، كان على عمق نحو 140 مترا؛ وكان وزن الصندوق البرتقالي نحو 100 كغ.

التقط قبطان سفينة الصيد كوناز بيغافا صورة مع الاكتشاف ونشر صورة على الشبكات الاجتماعية. اتضح أنه تم أخذ المعدات من مركز الفضاء التابع لـ"ناسا" في ميسيسيبي في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ووصلت إلى زغرب عبر ألمانيا. ثم غرقت في قاع البحر الأدرياتيكي.

Хорватский рыбак выловил секретную систему ВМС США. Фото: new_militarycolumnist pic.twitter.com/70EYxZvIiQ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 15, 2020

بعد مرور بعض الوقت، اتصل ممثلو البحرية الأمريكية بالصياد وطالبوا بإعادة المعدات. طلب الرجل مكافأة قدرها ثلاثة آلاف دولار، لكن البنتاغون رفض الدفع. فألقى الصياد الجهاز السري في البحر.

الآن يبحث المكتب العسكري البحري الأمريكي، الذي أرسل السفينة هيزين للبحث، عن المعدات.