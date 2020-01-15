روسيا تطور طائرة مضادة للغواصات على أساس طائرة ركاب

أعدت القيادة العليا للبحرية المتطلبات الفنية لأحدث مجمع للطيران المضاد للغواصات (بلاك) ، سيكون على أساس طائرة ركاب من طراز تو-204 أو تو-214.

وأبلغت مصادر في الإدارة العسكرية صحيفة "إزفستيا"، أن الطائرات التي سيتم تحويلها إلى طائرات حربية قد تم إصدارها.

وفقًا لما ذكره المصدر، سيشمل (بلاك) أيضًا وسائل روبوتية جديدة لمطاردة الغواصات، وكذلك الأسلحة المضادة للغواصات.

بالإضافة إلى عوامات السونار التقليدية وأجهزة البحث على متنها، سيكون في الطائرة قوارب مسيرة يمكن إنزالها منها. وفقا للخبراء، فإن المجمع سيصبح تهديد لغواصات العدو النووية. سيكون أيضا مطلوب لدعم السفن الحربية الروسية في المحيطات.

تشبه الطائرة من طراز تو-204/214 بخصائص الطائرة بوينغ 737-800، والتي تم على أساسها تصميم P-8 بوسيدون الأمريكية. يوجد في سلسلة طائرات تو-204/214 طائرات مخصصة للإدارات العسكرية. وزارة الدفاع مسلحة بطائرتي استطلاع تو-214إر متكاملتين.

تم بناء طائرتي استطلاع أخريين، من طراز تو-214 أو إن، لرحلات المراقبة بموجب المعاهدة الدولية "السماء المفتوحة".