سوريا... منظومة حماية دبابة "تي-72" تفعل فعلتها

أكدت دبابة تابعة للجيش العربي السوري من طراز "تي-72" أنها محصنة ضد الصواريخ والقذائف.

ويُظهر فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إطلاق صاروخ على الدبابة غير المتحركة. ويصل الصاروخ إلى الدبابة المستهدفة بعد بضع ثوان، ولكنه لا يدمرها لأن منظومة حماية الدبابة تصده وتبقى الدبابة سالمة.

​وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الإرهابيين هاجموا دبابة تابعة للجيش السوري من طراز "تي-62" بالصاروخ في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019. وأصاب الصاروخ مقدمة الدبابة، مُتسببا في انفجار شديد، ولكن الدبابة لم تتفجر، ولم تشتعل النار فيها، ولم تلحق أضرار كبيرة بها.