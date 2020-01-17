تحرير وارسو: ضابط من الجيش الأحمر يوقع في صفوف العدو 150 قتيلا

في 17 يناير/ كانون الثاني 1945 تم تحرير العاصمة البولندية وارسو من الاحتلال الألماني الفاشي.

وقامت بتحريرها قوات روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة. أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، في بيان خاص حول تحرير وارسو على موقعها الإلكتروني أن ضابطا من الجيش الأحمر (جيش الاتحاد السوفيتي) أوقع 150 قتيلا في صفوف قوات الاحتلال خلال معركة تحرير وارسو.

وقاد النقيب نيكولاي أكيشين كتيبة من الجيش الأحمر، وتمكن مع جنوده من اختراق دفاعات العدو المحصنة وتكبيد القوات المعادية 150 قتيلا.

وأصيب النقيب أكيشين إبان ذلك بجراح ثلاث مرات، ولكنه لم يغادر ميدان القتال.

وتم تكريم أبطال معركة تحرير وارسو بإقامة تمثال لجنود الجيش الأحمر ونصب تذكاري في وارسو عام 1950.