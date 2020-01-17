تحديد أهم ميزة للسلاح الروسي

ويوجد عدد من المزايا التي تمنح المسدسات الروسية من طراز "تي تي" و"ماكاروف" و"ياريغين" تفوقًا وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

وأشارت المجلة إلى أن التصميم المتميز يمنح المسدسات الروسية جمالاً.

ولكن الأكثر أهمية أن المسدسات الروسية تتميز بمتانتها وبساطة تشغيلها. وقد تنقصها تجهيزات "مُريحة" مثل تلك التي توجد في المسدسات الحديثة الأمريكية، ولكن أداءها لا تشوبه شائبة حتى في الظروف القاسية.

ولم يكن مصادفة أن يُقبل صانعو الأسلحة في بلدان أوروبا الشرقية وآسيا وأمريكا اللاتينية على صنع أعداد كبيرة من مسدسات "ماكاروف" و"تي تي".