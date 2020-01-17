"أسبيد" المسدس الرياضي الروسي الحديث تحت الاختبار... فيديو

موسكو – سبوتنيك. وأكد المعهد أن السلاح مصمم على أساس مشابه لمسدس "أوداف" ويعمل في درجات حرارة تتراوح بين 30 إلى 50 درجة، بحالة ممتازة وأداء عال.

وقال أوليغ إيفتوشينكو المدير التنفيذي لشركة "روستيك" إن الطلب المتزايد يفتح آفاقاً كبيرة للسلاح الجديد، وستسمح خصائصه التكتيكية والتقنية له بالمنافسة مع نظرائه في الأسواق الخارجية على منتجات الأسلحة المدنية الصغيرة".

سيتم تصنيع المسدس بثلاثة إصدارات: قياسية وخفيفة الوزن ومدعمة، وسيحتوي المخزن النموذجي القياسي على 22 طلقة، ويتمتع بوزن خفيف، وبألواح خاصة على المقبض ستعزز من ثبات المسدس في قبضة اليد، ويتراوح وزن المسدس حسب نموذجه وطلقاته بين 800 إلى 1100 جرام.