بدأت وزارة الدفاع الروسية في الحصول على أحدث الذخائر الصغيرة التي تخترق الدروع 3بي إم44 "ليكالو"، القادرة على ضرب الدبابات الأمريكية إم1أ2 أبرامز من التعديلات الحديثة، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا".

هذا العام، يجب أن يحصل الجيش الروسي على حوالي ألفي من هذه القذائف. في الوقت نفسه، سيتم تضمينها في ذخيرة الدبابات الجديدة التي ستسلم للقوات، قيمة العقد 51.5 مليون روبل.

وفقًا للمعلومات الرسمية التي حصلت عليها الصحيفة، فإن منتجات شركة "باخيروفا" مصممة بمعايير المدفعيات دي-81. جميع الدبابات الموجودة في خدمة الجيش الروسي مجهزة بها (دبابات تي-72 من التعديلات المختلفة وتي-80 وتي-90).

بدأ تكثيف تحديث القذائف بعد استخدام المركبات القتالية في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، اكتسبت المركبات المدرعة أنظمة دفاع أكثر حداثة، كانت مهمة المهندسين هي زيادة مقاومة الدبابات أمام الصواريخ الموجهة والذخائر التراكمية الأخرى.

وفقًا للخبير العسكري ألكسي خلوبوتوف، ليس لدى ليكالو ​​منافسين بين الذخيرة العالمية اليوم. القذيفة مثالية لأي مدفع عيار 125 ملم مثبت على الدبابات الروسية. وقوتها كافية لتعطيل الدبابات الثقيلة للعدو المحتمل.

وقال الخبير: "إذا كان سلفها - قذيفة مانغو - يخترق 520 مم من الدروع الصلبة من مسافة كيلومترين، فيكون هذا الرقم للعينة الجديدة 650 ملم. هذا كافي لهزيمة M1A2 Abrams الأمريكية من التعديلات الحديثة".