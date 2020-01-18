حاملة الطائرات الجديدة الروسية يمكنها الحصول على "سو-57" و"تسيركون"

في المستقبل القريب، ستحصل البحرية الروسية على حاملة طائرات جديدة، ومع ذلك، لم يحدد التاريخ الدقيق لدخول السفينة الحربية الخدمة.

اليوم، لدى روسيا حاملة طائرات واحدة "الأدميرال كوزنتسوف". ولكنها الأن تخضع لإصلاحات ولا تقوم بالمهام القتالية. في هذا الصدد، ليس من المستغرب أن يكون هناك معلومات حول أن البحرية الروسية تحتاج إلى سفينة جديدة من هذا النوع. على وجه الخصوص، يوجد مشروعين واعدين - "شتورم" و"لامانتين". ولكن في الآونة الأخيرة كانت هناك معلومات حول مشروع آخر.

وقالت مصادر في بناء السفن إن حاملة الطائرات "أوليانوفسك" يمكن أن تؤخذ كأساس لحاملة الطائرات الجديدة. بدأ بناء السفينة في عام 1988، لكن انهيار الاتحاد السوفيتي كان له تأثير سلبي للغاية على المشروع، وتم إيقاف جميع الأعمال.

© Sputnik . Vladimir Halperin لامانتين

أشار القبطان فاسيلي دانديكين، الذي علق على هذا الخبر في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، أن أوليانوفسك كانت تعتبر حاملة طائرات متكاملة، كان من المفترض أن تحصل السفينة على محطة لتوليد الطاقة تعتمد على مفاعل نووي، ويمكن أن يكفي جناحها الجوي لحوالي 70 طائرة ومروحية.

وقال دانديكين: "بحلول نهاية البناء، قد تظهر نسخ من سو-33 وسو-57 للسفن، سيكون هناك أنظمة دفاع جوي قوية وأحدث الصواريخ، ولا استبعد إمكانية تجهيز السفينة بصواريخ "تسيركون".

وبالتالي، من حيث الخصائص التقنية والأسلحة، فإن حاملة الطائرات الجديدة لن تكون أدنى من نظيراتها الغربية. وفقا لدانديكين، يمكن إدخال حاملة الطائرات للخدمة قبل عام 2030. والخبير لا يشك في نجاح هذا المشروع.