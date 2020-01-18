دبابة "تي-72" تتصرف مثل القرش في فيلم "الفك المفترس"... فيديو

اصطدمت مركبة القتال الثقيلة بالسياج ووقفت "على أقدامها الخلفية"، على بعد أمتار قليلة عن المتفرجين، الذين لا يبدو أنهم خائفون على الإطلاق.

عرضت فرق الدبابات إمكانيات المركبات القتالية تي-72إم1 بطريقة غير عادية. وتم العرض في حقل التدريب في يوم الجيش.

ويظهر في الفيديو الذي نشر على التويتر، كيف تتحرك عدة دبابات بسرعة عالية وتطلق النار. وفي إحدى اللقطات، تقوم إحدى الدبابات بمنعطف حاد وتتحرك في اتجاه منصة المتفرجين وتصطدم بالسياج وتخرج سحابة من الغبار وتقف على "أقدامها الخلفية" وترفع المدفعية إلى الأعلى. ولم تخف هذه المناورة المتفرجين، بل على العكس كانوا يهتفون.

" I said turn left Rajiv ' ..the other left..🙃🙈🙊 Indian T-72 demo 🙈😱 pic.twitter.com/BM52nNH4yD — Harry Boone (@towersight) January 16, 2020

وفقًا للمشاركين في الحدث، تم اختبار الخدعة المذهلة أكثر من مرة ولا تشكل أي خطر أو تهديد محتمل على المتفرجين على المنصة.

وذكر موقع "ذا درايف" أن دبابة "تي-72" الهندية قامت بحركة مشابهة لحركة القرش في فيلم "الفك المفترس" لستيفن سبيلبيرغ.