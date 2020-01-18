صاروخ "إيغلا" يصيب الهدف... فيديو بالحركة البطيئة

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية، لقطات من اختبارات نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات من طراز"إيغلا-إس"، الذي يضرب صاروخه هدفًا يحاكي معدات العدو.

تجدر الإشارة إلى أن الصاروخ ينفجر عند اقترابه من الهدف.

وتعد صواريخ "إيغلا" من أخطر الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطائرات، وتعتمد عليها العديد من جيوش العالم، باعتبارها واحدة من أكثر وسائل الدفاع الجوي فاعلية في التعامل مع الأهداف الجوية القريبة.

ويمكن لصواريخ "إيغلا" ضرب أهداف جوية على ارتفاعات تصل إلى 3500 متر، على مدى يصل إلى 5.2 كم.

يصل طول الصاروخ إلى 1.57 مترا، وقطره 72مم، وامتداد زعانفه 30 سم. وزن الصاروخ 10.8 كغم، بينما يصل وزنه بالقاذف إلى 17.9 كغم. يحمل الصاروخ رأس حربي شديد الانفجار وزنه 1.17 كغم.