مروحية "التمساح" تقوم بمناورات بهلوانية... فيديو

قام طاقم المروحية الهجومية كا-52 "أليغاتور" (التمساح) بتنفيذ مناورات بهلوانية معقدة في إطار التدريبات المخطط لها، تم نشر فيديو المناورات اليوم السبت على موقع قناة "زفيزدا" التلفزيونية.

قامت المروحية في السماء بأداء المناورات المعقدة منخفضة السرعة على ارتفاع منخفض للغاية. قام الطاقم بمناورة "القمع" (مناورة تدور فيها المروحية حول نقطة وتبقى مقدمتها متجهة نحو نقطة واحدة): اكتشف هدفًا على الأرض وبدأ في التحرك في دائرة، وكانت تراقب العدو الافتراضي. بالإضافة إلى ذلك، قام الطاقم بمناورة "الجبل" - وكانت تحلق المروحية على جانبها وترتفع بشكل حاد بسرعة 90 كيلومترًا في الساعة.

تم تنفيذ التدريبات من قبل الطيران العسكري في المنطقة العسكرية الشرقية. وكان من بين الطيارين عسكريين ذوي خبرة، وأيضا مبتدئين يتعلمون كيفية أداء كل هذه المناورات.

تعد طائرة كا-52 "أليغاتور" من الجيل الجديد من المروحيات الهجومية الروسية القادرة على ضرب المركبات المدرعة والأهداف البرية والجوية. وهي مسلحة بمدفع آلي 2A42 وصواريخ طائرات غير موجهة وموجهة وقنابل جوية.