الكشف عن فيديو لاختبارات طائرات مسيرة أمريكية

أجريت اختبارات الطيران، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، للطائرات غير المأهولة متعددة الأغراض X-61A التي طورتها شركة "دينتيكس" .

تحطمت إحدى الطائرات بسبب مشاكل في المظلة، ولكن البقية في حالة جيدة وتستمر في المشاركة في الاختبارات. هذه الطائرات المسيرة تسمى "Gremlins" تكريما لأبطال الفيلم الأمريكي.

على الرغم من أن الاختبارات أجريت في العام الماضي، إلا أن مقطع الفيديو حيث تقوم إحدى الطائرات بمغادرة طائرة النقل وتجري مناورات لمدة ساعة ونصف لم يتم نشره حتى 17 يناير/كانون الثاني لأسباب أمنية، بحسب موقع "توب وار".

مبدأ تشغيل gremlins يأتي على النحو التالي: يتم إطلاقها طائرة حاملة خارج منطقة تغطية الدفاع الجوي للعدو، وبعد الانتهاء من المهمة، يتم إمساكها في الجو وتعود إلى الطائرة الناقلة. تعمل الأجهزة كمجموعة. يتم فحصها في غضون 24 ساعة، وبعد ذلك تصبح جاهزة للاستخدام مرة أخرى.

في الاختبارات الأولى، تم استخدام طائرة النقلC130A Hercules . إنها قادرة على إلقاء الطائرات المسيرة على ارتفاع يصل إلى 12200 متر. ومن المقرر إجراء الاختبارات التالية في هذا الربيع.

X61A قادرة على الوصول إلى سرعة 0.8 ماخ، يمكن أن تبقى في الجو لمدة تصل إلى 3 ساعات، وأقصى مدى رحلة طيران يصل إلى 926 كيلومتر. و يمكن للطائرة حمل ما يصل إلى 68 كغم من الحمل الإضافي.