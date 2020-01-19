الهند تختبر صاروخا نوويا بمدى 3500 كيلومتر

اختبرت الهند بنجاح الصاروخ الباليستي "كيه- 4" القادر على حمل رؤوس نووية، ويصل مداه إلى 3500 كيلومتر، ويمكن إطلاقه عبر الغواصات، قبالة ساحل ولاية أندرا براديش اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الهندية "آني"، إن الصاروخ تم تطويره من قبل مؤسسة البحث والتطوير الدفاعية، وسيتم ضمه إلى ترسانة الأسلحة الخاصة بالغواصات النووية العاملة بالطاقة النووية من طراز "آي إن إس آريهانت" التي تصنعها الهند.

Govt sources:India today successfully test-fired 3,500 km strike range nuclear capable submarine-launched K-4 ballistic missile off coast of Andhra Pradesh. The missile under development by DRDO will be equipped on indigenous INS Arihant-class nuclear-powered submarines of Navy. pic.twitter.com/qOcblC269Z — ANI (@ANI) January 19, 2020

​ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إنه تم إطلاق الصاروخ على مسافة 1500 كيلومتر فقط، ونُفذت التجربة من منصة تحت مياه البحر، في وقت مبكر من صباح اليوم، وتعد القدرة على إطلاق الصواريخ النووية عبر الغواصات هي الأفضل والأقوى مقارنة بالمنصات الأرضية والجوية.

من المتوقع إجراء الهند المزيد من الاختبارات على الصاروخ قبل أن يكون جاهزًا للتثبيت على الغواصات النووية، ويعتبر "كيه- 4" أحد صاروخين يمكن إطلاقهما من تحت الماء، تم تطويرهما من قبل مؤسسة البحث والتطوير الدفاعية.