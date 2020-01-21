إحباط هجوم إرهابي افتراضي على ميناء طرطوس في مناورات مشتركة بين سوريا وروسيا

وصرح قائد المناورات، ألكسندر يولداشيف، أن أكثر من ألفي عسكري و7 سفن وزوارق شاركوا فيها وتدربوا على الدفاع عن منشآت اقتصادية بحرية دولية.

وانطلقت المناورات في 18 يناير/كانون الثاني واستمرت حتى 20 يناير. وتضمنت فعالياتها قيام وحدت بحرية سورية بالبحث عن ألغام قرب ميناء طرطوس. وقامت وحدة تضم الغواصين السوريين والروس بإيقاف مجموعة من الإرهابيين الافتراضيين تحت الماء.

وتضمنت المناورات أيضا تدريبات مشتركة بين عناصر الشرطة العسكرية الروسية ووحدات عسكرية سورية.