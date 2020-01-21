الناتو ينظر إلى "أعماق" روسيا بواسطة طائرات مسيرة جديدة

وأشارت صحيفة "فيردينس غانغ" النرويجية إلى أن الطائرة الجديدة نسخة جديدة من طائرة "غلوبال هوك" الأمريكية. وقال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، للصحيفة إن الطائرات الجديدة ستحلق فوق أراضي الناتو ولكنها تستطيع أن ترصد ما يجري "بعيدا عن حدود البلد المجاور".

وكشف أمين عام الناتو أن هذا البلد المجاور هو روسيا حين قال إن الطائرات الجديدة تمنح الناتو إمكانيات لا تملكها روسيا.

ويتم اختبار طائرتين مسيرتين جديدتين في جزيرة صقلية الإيطالية الآن. وسوف يتم نقل 3 طائرات أخرى إلى إيطاليا خلال العام الحالي. وإجمالاً اقتنى الناتو 10 طائرات من طراز "غلوبال هوك".