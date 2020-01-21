دولة آسيوية تتسلم هبة عسكرية روسية

سلّمت روسيا لاوس مجموعة من الدبابات والمركبات المدرعة، وقامت أيضا بتحديث مطار.

أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي.

وأشارت إلى أن تسليم مجموعة جديدة من دبابات "تي-72" ومدرعات "بي إر دي إم-2إم" إلى لاوس تم أثناء قيام وفد الوزارة بزيارة إلى لاوس في 20 و21 يناير/كانون الثاني للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ71 لإنشاء الجيش الشعبي اللاوسي.

وسلمت روسيا مجموعة جديدة من الآليات العسكرية المدرعة إلى لاوس في إطار تقديم المساعدة العسكرية.

وتسلم الجيش اللاوسي أيضا مطار تهونغهيهين الذي قام الخبراء الروس بتحديثه.