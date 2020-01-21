صاروخ "تسيركون" الحديث يدخل في تسليح إحدى الفرقاطات الروسية

وقال إيفمينوف لـ "سبوتنيك" سيتم تسليح إحدى السفن الحربية الروسية بصاروخ "تسيركون" الفائق للصوت، وتم إجراء الاختبارات بنجاح، بعد إجراء عمليات تحديث للصاروخ".

يشار إلى أن صاروخ "تسيركون" سريع جدا إذ تعادل سرعته 8 أمثال سرعة الصوت، قادر على تدمير أية حاملة طائرات في زمن قصير جدا يقل عن الدقيقة

ويطلق على صاروخ "تسيركون" أيضا اسم "3إم22، وهو صاروخ مجنح مضاد للسفن. ويصل مداه إلى 400 كم. وتتراوح سرعته ما بين 4-6 ماخ. وسيتم إطلاق الصاروخ باستخدام منظومة الإطلاق العامة في السفن مع القاذفات الرأسية ذاتها، التي تستخدم لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس". وتثبت مثل هذه القاذفات عادة على الطرادات من مشروع 20380 والفرقاطات من مشروع 22350 والغواصات من مشروع 885 طراز "ياسن".