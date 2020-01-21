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16:35 21 يناير/ كانون الثاني 2020
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    المقاتلة سو - 35 اس

    21 ميزة لـ"قاتلة الأشباح" الروسية... "سو 35" لا يمكن اعتراضها

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    تعد المقاتلة الروسية "سو 35"، واحدة من أخطر مقاتلات الهيمنة الجوية في العالم، فقد تم تصميمها لتدمير كل الأهداف الجوية في المدى البعيد، إضافة إلى كونها مقاتلة اعتراضية من الطراز الأول.

    إف 35 سو35
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    لـ7 أسباب... "سو 35" الروسية تتفوق على "إف 35" الأمريكية (مقارنة)
    ورغم أن المقاتلة "سو 35" تنتمي إلى ما يطلق عليه الجيل "الرابع ++"، إلا أنها تستخدم تكنولوجيا طيران تنتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس.

    تستطيع "سو 35" قصف أهداف أرضية، وتدمير السفن الحربية، ويمكنها العمل في مدى يصل إلى 3600 كيلومتر من نقطة انطلاقها، بحسب موقع الشركة الروسية المصنعة للطائرة "يونايتد إيركرفت كوربوريشن".

    ولفت الموقع إلى أن "سو 35" تجمع بين مميزات الطائرات الحديثة والمقاتلات التكتيكية الثقيلة، ويتكون طاقمها من طيار واحد فقط.

    فمن ناحية التطور التقني العسكري، تتميز الطائرة بقدرة هائلة على المناورة، ووسائل كشف الهدف برادارات إيجابية وسلبية، وسرعة خارقة فوق صوتية، إضافة إلى المدى الطويل، وقدرتها على إدارة مجموعات قتالية مشتركة.

    كما تمتلك "سو 35" قدر كبير من الأسلحة مثل الصواريخ التكتيكية، إضافة إلى وسائل الحرب الإلكترونية، وتصميمها، الذي يجعل مقطعها الراداري أصغر، بصورة تجعل اكتشافها من رادارات العدو أكثر صعوبة.

    وتتحلى "سو 35" بمميزات تجعلها الطائرة الأكثر رعبا في العالم، رغم أنها تنتمي إلى الجيل "الرابع ++"، أي أنها تمثل جيلا سابقا لمقاتلات الجيل الخامس الحديثة، لكنها، من الناحية العملية، تستطيع آداء دورها بكفاءة عالية، في مواجهة أحدث المقاتلات الشبحية في العالم.

    فيما يلي 21 معلومة عن "سو 35":

    1- تستطيع العمل منفردة أو ضمن مجموعات قتالية يتم إدارتها من مراكز قيادة أرضية أو حتى على متن سفن حربية.

    2- في حالة العمل بصورة مستقلة، فإن الطائرة مزودة بنظام إدارة بيانات متكامل، يمكن الطيار من آداء مهامه بكفاءة عالية.

    3- يمكنها تتبع أهدافها في المدى المتوسط والبعيد عن طريق موجات الراديو، التي تصدرها تلك الأهداف، من وضع متخفي.

    مقاتلة سو-35 الروسية الجديدة
    © Sputnik . Alexandr krajev
    مقاتلة "سو-35" الروسية الجديدة

    4- تمتلك الطائرة صواريخ بعيدة المدى يمكنها من تنفيذ هجمات ضد أهداف أرضية وبحرية، دون أن تكون بحاجة إلى دخول المجال الجوي للعدو.

    5- تمتلك الطائرة قدرة هائلة على تعقب العديد من الأهداف الجوية في وقت واحد، خلال عمليات الاشتباك الجوي.

    6- تستطيع الطائرة تنفيذ عمليات هجوم أرضي أثناء خوض معارك جوية ضد أهداف معادية.

    مزايا قتالية أخرى لـ"سو 35"

    7- تمتلك المقاتلة الروسية تصميما متميزا يمكنها من زيادة سعة خزان الوقود إلى 11.3 طن من الوقود، داخل جسم الطائرة، إضافة إلى قدرتها على حمل خزانات وقود خارجية تصل سعتها إلى 2000 لتر من الوقود، كما يمكنها إعادة التزود بالوقود في الجو.

    8- وتمتلك 12 نقطة تعليق تمكنها من حمل قدر أكبر من الأسلحة، للاشتباك الجوي القريب والمتوسط والبعيد.

    9- يصل العمر الافتراضي لمحرك الطائرة إلى 4 آلاف ساعة طيران، وتتميز عن طائرات الجيل "الرابع +"، بأنها تمتلك أنظمة ملاحة متطورة ورادارا ينتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إيربيس - إي"، وهو ما يجعل تصنيفها ضمن مقاتلات الجيل "الرابع ++".

    إف 35 سو35
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    إف 35 سو35

    10- يمكن لرادار الطائرة رصد أهداف جوية في مدى يصل إلى 200 كم، بينما يصل مداه إلى 170 كم، مع الأهداف الأرضية.

    11- وفي حالة وجود الطائرة في نطاق رؤية محدود، يمكن لرادارها رصد أهداف في نطاق 350 - 400 كم.

    12- يمكن للرادار "إيربيس - إي" تعقب 30 هدفا في وقت واحد، أو 8 صواريخ موجهة، في وقت متزامن.

    13- تستخدم الطائرة وسائل كشف الأهداف المعادية باستخدام الأشعة تحت الحمراء لكشف البصمة الحرارية للهدف المعادي، في مدى يصل إلى 90 كم.

    14- تمثل "سو 35"، العدو الأول لمقاتلات الجيل الخامس الأمريكية، حيث استطاع رادارها كشف طائرة الهيمنة الجوية الأمريكية "إف 22"، ذات القدرات الشبحية، قبل سنوات.

    مقاتلة سو-35
    © RIA Novosti . Anton Denisov
    مقاتلة "سو-35"

    15- تتميز "سو 35" عن المقاتلات الأمريكية، بأن ثمنها أقل من نصف ثمن "إف 35"، وتكلفة ساعة تشغيلها (الطيران) أقل، في حين تكون قدرتها على المناورة أعلى.

    16- رغم سعة خزان وقودها الكبيرة، إلا أنها أقل استهلاكا للوقود، مقارنة بمقاتلات أخرى، وهو ما يمكنها من البقاء في الجو لفترة أكبر دون إعادة التزود بالوقود.

    تسليح "سو 35"

    17- تمتلك "سو 35" ترسانة كبيرة من الأسلحة، تضم صواريخ بعيد المدى "بي في آر"، يمكنها إسقاط أهداف، تتجاوز مدى الرؤية العادية للطيار، وأبرزها صاروخ "آر 77" صاروخ (جو - جو) مداه 160 كم، وتصل سرعته إلى 4779 كم/ س. 

    18- كما تمتلك الطائرة أسلحة للاشتباك الجوي القريب "دوغ فايت"، منها صواريخ (جو - جو) طراز (إيه إيه 8) أفيد، مداه يبدأ من 100 متر حتى 8 كم، وصواريخ (جو - جو) طراز (إيه إيه 8) أرشر الذي يتراوح مداه بين 300 متر حتى 40 كم، إضافة إلى مدفع رشاش 30 مم سرعته 1800 طلقة/ دقيقة.

    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    © Sputnik /
    اختلافات بين المقاتلة الروسية "سو-35" والمقاتلة الأمريكية "إف-35"

    19- تصل تكلفة "سو 35" الروسية إلى 75 مليون دولار، وساعة التشغيل (ساعة الطيران) 36 ألف دولار، وسرعتها 2.25 ماخ (2390 كم/ الساعة). 

    20- يصل مدى الطائرة إلى 3600 كم، دون إعادة التزود بالوقود، ويمكنها التحليق على ارتفاع 18 ألف متر، وتغير ارتفاعها بسرعة 280 متر/ الثانية.

    21- أبعاد "سو 35"، تصل إلى 21.9 متر (طولا)، والمسافة بين طرفي الجناحين 15.3 متر، ووزنها 18.4 طن.

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب الجوية, مقاتلات إف 22, مقاتلات روسية, مقاتلات الجيل الخامس, الهيمنة الجوية, مقاتلات سو 35
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