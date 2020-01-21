قوة ردع ضاربة... 11 معلومة عن القوات الجوية المصرية

تمتلك مصر قوة جوية هائلة تضم أكثر من 1000 طائرة حربية، بينها طائرات هيمنة جوية ومروحيات هجومية، هي الأحدث في العالم، وهو ما يجعلها الأقوى في الشرق الأوسط.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، قاعدة برنيس الجوية، على البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان، ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، مقطع فيديو، بعنوان "قاعدة برنيس العسكرية.. القوة والسلاح".

ووفقا للإحصائيات التقريبية لأقوى أسلحة الجو، في العالم، فإن القوة الجوية المصرية تحتل المرتبة رقم 9 عالميا على قائمة تضم 137 دولة، بحسب موقع "غلوبال فيربور" الأمريكي، بينما تأتي تركيا في المرتبة رقم 10 بـ1067 طائرة، وإسرائيل في المرتبة رقم 18 بـ595 طائرة حربية.

ويتم قياس قوة سلاح الجو لأي دولة، بعدد ونوعية ما تملكه من طائرات حربية، ويشمل ذلك المقاتلات والمروحيات، وطائرات النقل العسكري.

1- تمتلك مصر 1092 طائرة حربية، تجعلها في المرتبة التاسعة عالميا، من حيث حجم القوة الجوية، بينما تضم قوة المقاتلات 211 مقاتلة، تجعلها في المرتبة الـ13 عالميا، في حين أنها تملك 341 طائرة هجومية، تجعلها في المرتبة رقم 8 عالميا.

2- تمتلك مصر 59 طائرة شحن عسكري، تجعلها بين أضخم 12 أسطول نقل عسكري في العالم.

3- تضم القوات الجوية المصرية 388 طائرة تدريب، تجعلها واحدة من الدول الأربع الأكبر في مجال التدريب على الطيران الحربي.

4- تحتل قوة المروحيات المصرية المرتبة رقم 15 عالميا، بـ293 مروحية، بينها 46 مروحية هجومية.

- "سو 35"

5- قالت مجلة "ميليتري ووتش ماجازين"، في مارس/ آذار 2019، إن مصر أبرمت صفقة عسكرية بـ2 مليار دولار لشراء 24 طائرة حربية روسية طراز "سو 35"، التي يمكنها مواجهة طائرات الجيل الخامس الأمريكية.

6- وذكرت المجلة أن مصر تتجه لامتلاك مقاتلات هيمنة جوية من هذا الطراز "سو 35"، رغم أنها كانت تعتمد، في الماضي، على المقاتلات الخفيفة مثل "ميغ 21" الروسية، و"ميراج 2000" الفرنسية، و"إف 16" الأمريكية، وجميعها طائرات تعمل بمحرك أحادي.

- "كا 52" و"ميغ 29"

7- وتقول المجلة: "منذ عام 2013، تولي مصر اهتماما كبيرا بتسليح جيشها بأحدث العتاد العسكري، ومنها مقاتلات روسية طراز "ميغ 29 إم" ومروحيات "كا 52" التمساح.

- صفقة الرافال

8- حصلت مصر على أكثر من 10 طائرات حربية طراز "رافال" من فرنسا، منذ 2015، ضمن صفقة تضم 24 طائرة من هذا الطراز.

9- وتعد مقاتلة الرافال بمثابة رأس الحربة للقوات الجوية الفرنسية، وهي مقاتلة متطورة، لها 3 طرازات أحدها مخصص للعمل على متن حاملات الطائرات.

10- تصل سرعة المقاتلة الفرنسية (1.8 ماخ) أو ما يعادل 1912 كم / الساعة، بحسب موقع "أفياتيا" الأمريكي، ويصل مداها إلى 3700 كيلومترا.

القوات الجوية المصرية خاضت واحدة من أطول المعارك الجوية في العالم.

11- رغم امتلاكها قوة هائلة، تضم أحدث المقاتلات والمروحيات وطائرات الهيمنة الجوية، في الوقت الحالي، إلا أنها تمتلك أيضا تاريخا عسكريا، يجعلها من بين أكثر القوات الجوية عراقة في العالم، خاصة أنها خاضت واحدة من أطول المعارك الجوية في التاريخ، خلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول، مع إسرائيل.

© Sputnik / مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في حرب أكتوبر

ففي 14 أكتوبر، شنت إسرائيل هجوما جويا واسعا على مصر، التي استطاعت قواتها الجوية صده وتكبيد القوات الجوية الإسرائيلية خسائر فادحة، في معركة استمرت 53 دقيقة، وخسرت إسرائيل في تلك المعركة 44 طائرة من أصل 120 طائرة شاركت في الهجوم، الذي تصدت له 62 طائرة مصرية.