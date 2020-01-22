الكشف عن رادار روسي جديد للطائرات... فيديو

تطور روسيا رادارًا للطائرات مع إمكانيات خاصة.

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو يظهر فيه الرادار الجديد المخصص للطائرات، وتقوم على تطويره شركة "رادار-إم إم إس".

والرادار قادر على اكتشاف جميع أنواع الطائرات على مسافة تزيد عن 100 كيلومتر، بالإضافة إلى ذلك فهو يختلف كثيرا عن نظائره التي لديها إمكانيات تشويش عالية.

وأبلغت القناة أن حاملات الرادارت ستكون طائرات، ولكن لم يتم تحديد نوعها أوطرازها. ولم يتم الكشف عن الخصائص الأخرى.