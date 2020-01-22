بريطانيا تختبر دبابة "مدن" برؤية اصطناعية... فيديو

تم عرض دبابة "Challenger 2" المعدلة للقتال في المدن، رسميًا للجيش البريطاني. وأطلق على الدبابة اسم "Streetfighter II" وتم اختبارها في ميدان التدريب سولسبري.

تم تصميم الدبابة التي يبلغ وزنها 62 طنا للعمليات القتالية في المدن، وهي بنظام إسرائيلي "إيرون فيجين"؛ النظام يبث الصور من الكاميرات الخارجية إلى شاشات الطاقم والطاقم يستطيع رؤية ما يحيط حوله "عبر الدرع".

وبحسب موقع bmpd، يوجد في الداخل نظام اتصال جديد. وهي مسلحة بقذائف عيار 69 ملم، ويمكن التحكم فيها عن بعد. وتم طلاء الدبابة بألوان مناسبة للتمويه في المدن.

تم تطوير "دبابة المدن" من قبل Royal Tank Corps بمشاركة مركز الأبحاث التابع لوزارة الدفاع في بريطانيا. وغير معروف ما إذا كانت ستنتج بشكل ضخم أم لا.