مصر والسعودية تطلقان التدريب البحري المشترك "مرجان - 16"

انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي "مرجان - 16"، الذي تجري فعالياته بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، ويستمر لعدة أيام في جمهورية مصر العربية .

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن التدريب يتضمن عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، وتنظيم معرضا لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة فيه.

كما يشمل التدريب تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة، ومنها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية، لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ إغارة على هدف ساحلي بالذخيرة الحية باشتراك جماعات القناصة.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والسعودي بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحري المستخدمة على المستوى الإقليمي.

يأتي التدريب "مرجان - 16"، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية بغرض تعزيز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة المطلة على البحر الأحمر.

ولفت بيان الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إلى أن التدريب يشارك فيه عدد من الدول العربية والأفريقية، بصفة مراقب.