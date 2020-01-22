بـ1500 سفينة... 11 أسطولا حربيا تسيطر على مياه الشرق الأوسط

تمثل الأساطيل الحربية، رمزا للقوة الضاربة، التي تعتمد عليها الجيوش الحديثة في حماية سواحلها، وفرض هيمنتها العسكرية في أعالي البحار، وتجهز الدول الكبرى سفنها الحربية، بأفضل ما وصلت إليه التقنيات العسكرية، حتى تكون قادرة على آداء مهامها.

ويوجد في منطقة الشرق الأوسط اثنان من أضخم 10 أساطيل حربية في العالم، يأتي ترتيبهما في المرتبتين الأولى والثانية، بين أقوى 11 أسطولا حربيا في الشرق الأوسط، وفقا لما أورده موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، الذي أوضح تلك الأساطيل الـ11، تمتلك أكثر من 1500 سفينة، تسيطر على مياه المنطقة وممراتها الاستراتيجية.

1- الأسطول الإيراني

يحتل المرتبة رقم 4، بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، ويمثل أضخم أسطول في الشرق الأوسط، ويصل عدد سفنه الحربية إلى 398 سفينة حربية.

ويضم الأسطول الإيراني 34 غواصة، و3 كورفيتات، و6 فرقاطات، إضافة إلى سفن الدورية، وكاسحات الألغام.

2- الأسطول المصري

يحتل المرتبة رقم 6، بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، ويمثل ثاني أضخم أسطول حربي في الشرق الأوسط، ويصل عدد سفنه الحربية إلى 319 سفينة حربية.

ويضم الأسطول المصري حاملتي طائرات، و9 فرقاطات، و7 كورفيتات، و4 غواصات، و50 سفينة دورية، إضافة إلى 31 كاسحة ألغام، بحسب موقع "غلوبال فير بور".

3- الأسطول التركي

يأتي الأسطول التركي في المرتبة رقم 3، بين أقوى الأساطيل الحربية في الشرق الأوسط، بينما يحتل المرتبة رقم 12 عالميا، بعدد سفن حربية يصل إلى 194 سفينة.

وتضم سفن الأسطول التركي 16 فرقاطة، و10 كورفيتات، و12 غواصة، و34 سفينة دورية، و11 كاسحة ألغام.

4- الأسطول المغربي

يحتل الأسطول المغربي المرتبة رقم 19 عالميا، ويمثل رابع أقوى أسطول حربي في الشرق الأوسط، ويمتلك 121 سفينة حربية.

وتضم قوة الأسطول المغربي 3 فرقاطات، و4 كورفيتات، و81 سفينة دورية.

5- الأسطول الجزائري

يأتي في المرتبة رقم 27 عالميا، ويحتل المرتبة رقم 25 بين أقوى أساطيل الشرق الأوسط، بـ85 سفينة حربية، بينها 5 فرقاطات، و6 كورفيتات، و6 غواصات، و23 سفينة دورية.

6- الأسطول القطري

يحتل المرتبة رقم 6 بين أقوى أساطيل الشرق الأوسط، والترتيب رقم 31 عالميا، ويمتلك 80 سفينة حربية، بينها 68 سفينة دورية.

7- الأسطول الحربي الإماراتي

يحتل المرتبة رقم 33 عالميا، والمرتبة السابعة في الشرق الأوسط، ويمتلك 75 سفينة حربية، بينها 6 كورفيتات، و35 سفينة دورية، وكاسحات ألغام.

8- الأسطول الإسرائيلي

يحتل المرتبة رقم 37 عالميا بعدد 65 سفينة، والمرتبة رقم 8 بين أضخم أساطيل الشرق الأوسط، ويضم 4 كورفيتات، و6 غواصات، و37 سفينة دورية.

9- الأسطول العراقي

يقول الموقع إن العراق يمتلك أسطولا حربيا يتكون من 60 سفينة حربية، تجعله رقم 9 بين أضخم أساطيل الشرق الأوسط، بينها 25 سفينة دورية.

10- الأسطول السوري

يشير الموقع إلى أن سوريا تمتلك أسطول حربي يضم 56 سفينة حربية، وأن هذا العدد يجعله بين أضخم 10 أساطيل في الشرق الأوسط، بينها 33 سفينة دورية.

11- الأسطول الحربي السعودي

يتكون الأسطول الحربي السعودي من 55 سفينة حربية، بينها 7 فرقاطات، تجعله في المرتبة رقم 50 عالميا، والمرتبة رقم 11 بين أقوى 11 أسطولا حربيا في الشرق الأوسط.