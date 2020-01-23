دبابة "مثالية" تحارب الإرهاب في سوريا

وأثبتت هذه الدبابة أثناء استخدامها في سوريا كونها دبابة مثالية لمحاربة الإرهاب. ولا توجد إحصائية بعدد دبابات "تي-90" المتواجدة في الشرق الأوسط. وتشير بعض المعلومات إلى وجود 30 دبابة، على الأقل، من طراز "تي-90" هناك. ولم تُفقد سوى بضع دبابات، وذلك بسبب قلة كفاءة طواقمها.

ووفق وكالة أنباء موردوفيا الروسية فإن السوريين يقدِّرون عاليًا دبابة "تي-90" لقوة نيرانها ومتانة دروعها وتجهيزها بمنظومة حماية "شتورا" البصرية الإلكترونية ضد الصواريخ.

وتستطيع هذه الدبابة أن تتعامل مع الأهداف بفعالية في الليل أيضا بفضل جهاز الرؤية الحرارية. ومن إيجابياتها أنه يتم التحكم في المدفع الرشاش الخاص بقائد الدبابة من خلف الدروع. وفوق كل ذلك تستطيع دبابة "تي-90" أن تسير بسرعة كبيرة وتقوم بحركات سريعة بفضل محرك قوته 1000 حصان.