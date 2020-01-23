العثور على طائرة "منقرضة" في فيتنام

كشفت صورة نُشرت على شبكة الإنترنت عن وجود نوع بائد من طائرة الهليكوبتر المقاتلة "مي-24" في فيتنام.

وأظهرت نفس الصورة أن مروحيات "مي-24أ" التي تعتبر ملكًا للجيش الفيتنامي لم تعد صالحة للاستخدام. والأغلب ظنا أنها ستُسحب من الخدمة في وقت قريب. وقد توقفت جيوش العالم عن استخدام الموديل الأول من مروحية "مي-24".

Mi-24A and UH-1B gunships of Vietnam People Air Force have made extensive contributions to various skirmishes on the southwestern border of Vietnam throughout the 1980s.



Now the olds frames sit around waiting to be scrapped. pic.twitter.com/eFYKtMg9Qv — Lee Ann Quann (@AnnQuann) January 21, 2020

​وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مروحية "مي-24أ" أنجزت رحلتها الجوية الأولى في عام 1969. وتمت صناعة 250 طائرة هليكوبتر من طراز "مي-24أ". وكانت هذه المروحية مزودة بمدفع رشاش و4 صواريخ مضادة للدبابات يبلغ مداها 4000 متر، وبقذائف صاروخية غير موجهة يبلغ مداها المُجدي 1800 متر.

واستخدمتها جيوش الاتحاد السوفيتي وأفغانستان وفيتنام وليبيا واثيوبيا. وفي فيتنام تمت تهيئتها لاستخدام الصواريخ غير الموجهة الأمريكية التي غنمها الفيتناميون في عام 1975.