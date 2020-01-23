"بانتسير-إس" تدمر أهدافا جوية خلال مناورات أسطول البحر الأسود

تدرب طاقم المنظومة الصاروخية المدفعية للدفاع الجوي "بانتسير-إس1" على البحث عن الأهداف الجوية وتدميرها، خلال مناورات أسطول البحر الأسود.

ووفقا لخطة التمرين، استخدم العدو الافتراض طائرات مسيرة لشن هجوم على مواقع أنظمة الدفاع الجوي إس-400 "تريومف".

وأثناء التدريب، عثرت "بانتسير-إس1" على الهدف الجوي وحددته ودمرته على مسافة آمنة.

من أجل إنشاء وضع قريب من القتال الحقيقي في التدريب، صدت وحدة الأمن والدفاع هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع للعدو الافتراضي، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

أكمل طاقم المنظومات المهمة بنجاح، مع مراعاة تنفيذ خوارزمية الإجراءات عند صد الهجوم الجوي بوسائل عدو افتراضي.

"بانتسير-إس1": منظومة صاروخية ومدفعية للدفاع الجوي ذاتية الدفع.