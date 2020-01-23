"بروميتي" النووية... كيف ستكون منظومة الدفاع الجوي "إس-500"

منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية الواعد "إس-500" (بروميتي) لن تحل محل "إس-400" وأنظمة الأجيال السابقة، ولكن سوف تكملها؛ إذ تتمثل مهمتها الرئيسية في مواجهة الصواريخ الأسرع من الصوت والباليستية. أيضا، "بروميتي" لديها القدرة على إزالة الأقمار الصناعية من المدارات.

كتب الخبير العسكري شاو يونلين في مقالة في موقع الإذاعة الوطنية الصينية سوف تستخدم "إس-500" صواريخ من ترسانة "إس-400" على سبيل المثال "40إن6إم" بمدى 380 كم – وكذلك صواريخ جديدة لم تستخدم في أنظمة أخرى. لنفترض صواريخ 77إن6-إن1 برأس حربي نووي قوته صغيرة.

وقال الخبير، في المستقبل، سيتم توكيل مهمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي في البلاد بشكل أساسي لثلاثة أنظمة دفاع جوي: إس-350 وإس-400 وإس-500.

وأضاف يونلين: أنا أعتقد أنه سيتم نشر "بروميتي" بعيدا عن الحدود، إن هذه المنظومة بعيدة المدى (حتى 3500 كم) وليس من المنطقي نشرها في الخطوط الأمامية. أعتقد أول مكان ستنشر فيه المنظومة هو موسكو.

وحسب الخبير، فإن "إس-500" ستغير موازين الدفاع الجوي بين روسيا والولايات المتحدة. ومع ذلك، ستكون هذه العملية غير واضحة، لأنه سيتم وضع "إس-500" في المناوبة القتالية بشكل تدريجي.