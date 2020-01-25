كيف ساعدت مروحية "مي-6" على إسقاط طائرات "فانتوم" في فيتنام

وبدأت مروحيات "مي-6" تصل إلى فيتنام الشمالية أواسط ستينيات القرن الـ20. وحصلت فيتنام الشمالية على 10 مروحيات من طراز "مي-6"، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا". وعندما تصدت فيتنام الشمالية للعدوان الأمريكي استخدمها الفيتناميون لنقل طائرات مقاتلة مثل "ميغ-17" و"ميغ-21" إلى أماكن مموهة في أنحاء البلاد لتنطلق منها في هجوم مباغت يستهدف طائرات أمريكية معتدية منها طائرات "فانتوم".

واعتبرت مروحية "مي-6" وقتذاك واحدة من المروحيات الأكثر حمولة في العالم. وبلغ وزنها 44000 كيلوغرام. وكان بإمكانها أن تحمل 12 طنًّا من مختلف الحمولات داخل جسمها و8 أطنان في نقاط التعليق. وبلغت سرعتها الملاحية 250 كيلومترا في الساعة. وأمكنها أن تطير بسرعة 340 كيلومترا في الساعة عند الضرورة. وأمكنها أن تحلق إلى مسافة 620 كيلومترا عندما تحمل ما يزن 8 أطنان. وكان مدفع "أ-12.7" الرشاش سلاحا لها. وقادها طاقم مكوَّن من 5 أشخاص.