وسائل إعلام صينية تقيم آفاق القاذفة الواعدة الروسية "باك دا"

يقوم المهندسون الروس بتطوير قاذفة جديدة غير مرئية PAK DA، بينما تم تخصيص مبلغ متواضع إلى حد ما قدره 500 مليون روبل لجميع الأعمال، أي ما يعادل 8.145 مليون دولار.

قدر المحللون في الصحيفة الصينية "سينا" ​​آفاق المشروع وخلصوا إلى أنه سيصبح الأساس للطيران الروسي في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الإصدار الرسمي للقاذفة الاستراتيجية من المقرر عقده في عام 2027. وفقًا لبعض الخبراء الأجانب، لا يتم استخدام التقنيات المتقدمة بشكل أساسي في الطائرة.

هذا يشير إلى أن PAK DA يتم تطويرها للبحث عن حلول جديدة في مجال الطيران، وعلى الأرجح، سوف تصبح خطوة انتقالية للتغيرات التالية في القاذفات الروسية، بحسب الصحيفة

من المقرر إجراء الاختبارات الأولية ب"باك دا" في أبريل/ نيسان 2023، والاختبارات الحكومية في شهر فبراير/ شباط 2026، وفقا لعقد وزارة الدفاع ومكتب التصميم "توبوليف"، التي حصلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية على نسخة منه.

سيتم بناء "باك دا" باستخدام تقنية التخفي - إنها غير مرئية تقريبا لرادارات العدو. أحدث القاذفات مسلحة بصواريخ تفوق سرعة الصوت.

ستكون قادرة على ضرب أهداف العدو الاستراتيجية المهمة على بعد آلاف الكيلومترات.

يتكون طاقم القاذفة الجديدة من أربعة أشخاص، كما هو الحال في حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو -160"؛ لتجهيز أول "باك دا"، سيتم تصنيع 12 مقعدا للقذف.