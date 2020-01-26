روسيا تطور نوعا جديدا من الرادار على أساس تكنولوجيا تيراهيرتز

أكد المدير العام لشركة "إر تي إي" التي تقوم بتطوير نظام الإنذار المبكر، بافل لابتايف، أنه سوف تستخدم تقنية تيراهيرتز في المستقبل على نطاق واسع. بما في ذلك سيتم استخدامها في المجال العسكري.

يولي متخصصو الشركة اليوم الكثير من الاهتمام لتقنيات تيراهيرتز، والتي يهتم الحرس الروسي على وجه الخصوص بها. استجاب ممثلو وكالات إنفاذ القانون بإيجابية لمشروع نظام تفتيش جديد وأكثر فعالية. على الرغم من أنه لا يوجد الآن سوى نموذج أولي، فمن المتوقع ظهور محطة عمل كاملة في منتدى "آرميا-2020".

في المستقبل، ستشكل تقنيات تيراهيرتز الأساس لأحدث الرادارات القادرة على اكتشاف الطائرات الصغيرة المسيرة والعمل في الفضاء. وفقًا للابتاييف، تسمح هذه التقنية بتقليل مستوى استهلاك الطاقة وفي الوقت نفسه بدقة عالية لتوجيه الإشعاع إلى جسم صغير الحجم إلى حد ما. في هذه الحالة، ستكون المحطات قادرة على تلقي معلومات حول سرعة ومسار الهدف وشكله والمواد التي صنع منها، وفقا لموقع "بوليت إكسبيرت".

وقال لابتاييف: "سيتم تحويل تقنية تيراهيرتز إلى منتج في غضون خمس سنوات. فقط في عام 2019 تمكنا من تحقيق نتائج مهمة، تمكنا من معرفة القاعدة الأساسية، وتعلمنا كيفية تحديد الأشياء والمواد ".

يتعين على الخبراء الآن القيام بأصعب الأعمال - تطوير البرمجيات. بناءً على المعلومات المتراكمة، سيتعين عليهم تحديد فئة الجسم في وقت قصير جدًا ثم التعاون بفاعلية مع المشغل.