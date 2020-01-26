الأسلحة الهندية المضادة للأقمار الصناعية تظهر لأول مرة في عرض عسكري.. فيديو

تم عرض الصاروخ الهندي المضاد للأقمار الصناعية ASAT لأول مرة في العرض العسكري، الذي جرى في 26 يناير/كانون الثاني في نيودلهي بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية.

تم عرض الصاروخ المثبت على المنصة مع أسلحة جديدة أخرى للهند.

أجرت الهند الاختبارات الأولى لسلاح مضاد للأقمار الصناعية في مارس من العام الماضي. أثبت نظام ASAT قيمته: أصاب الصاروخ الهدف - قمر صناعي يقع على ارتفاع 300 كيلومتر - بعد ثلاث دقائق من إطلاقه. تم إطلاق الصواريخ من موقع الاختبار في جزيرة عبد الكلام في خليج البنغال.

واليوم، تمتلك ثلاث قوى عالمية فقط هذه الأسلحة - روسيا والولايات المتحدة والصين. وفقًا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ، فإن هذا حدث تاريخي بالنسبة للهند.