أثبتت مروحية مي-24 المطورة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والتي يطلق عليها بشكل غير رسمي "التمساح"، أنها نظام أسلحة فعال للغاية خلال الحرب الأفغانية، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية المتخصصة The Aviationist.

وقال المقال إن فعالية الطائرات السوفيتية كانت عالية للغاية لدرجة أن وكالات الاستخبارات الأمريكية بدأت في إرسال أنظمة دفاع جوي محمولة على طائرات ستينغر إلى المجاهدين الأفغان لمكافحتها.

في وقت سابق، ذكر أن مكتبا التصميم "ميلا" و"روستفيرتول" قاما بتحديث المروحيات الهجومية مي-24 لتصبح مي-35بي+.

وتم تحديث، على وجه الخصوص، نظام مراقبة الأسلحة: تلقت المروحية مجمعًا رقميًا تناظريًا للصواريخ الموجهة، والتي لم تستخدم في هذا النوع من الطائرات من قبل. كما ظهر نظام إلكتروني بصري.

أصبحت مي-24 أول طائرة سوفيتية والثانية في العالم بعد المروحية AN-1 "Cobra" قتالية متخصصة. لديها العديد من التعديلات، تصدر إلى العديد من البلدان. تُستخدم المروحية في تنفيذ مهام متعددة - الإنزال، الدعم الناري، تدمير القوى العاملة والمركبات المدرعة ونقاط إطلاق النار، نقل البضائع وإجلاء الجرحى. إنه في الخدمة في أكثر من 50 دولة.