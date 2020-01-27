أفضل لقطات من تدريبات حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو–160"...فيديو

تدرب الطاقم على القيادة والملاحة الجوية بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة في إطار تنفيذ مهمات الرحلة.

جرت تدريبات أطقم حاملات الصواريخ الاستراتيجية تو -160 التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في مقاطعة ساراتوف.

تدرب الطاقم على القيادة والملاحة الجوية بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة في إطار تنفيذ مهمات الرحلة. وشارك خريجو 2018-2019 في تنفيذ المهام التدريبية، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية

كانت مدة مهام الرحلة أكثر من 8 ساعات. خلال هذا الوقت، قطعت الأطقم أكثر من 6 آلاف كيلومتر. في المجموع، شاركت 10 طائرات بعيدة المدى في رحلات التدريب.