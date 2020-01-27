بولندا تشتري من الولايات المتحدة أكثر من 30 مقاتلة "إف-35"

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك أن بولندا تعتزم شراء 32 مقاتلة جديدة من طراز F-35 من الولايات المتحدة في نهاية يناير/كانون الثاني.

وأكد أن توقيع عقد شراء الطائرات العسكرية سيعقد في 31 يناير.

وقال بلاشزاك على موقع تويتر: "بالفعل هذا الجمعة في دمبلين (القاعدة الجوية البولندية) في الساعة 15:00 سأوقع عقدا بقيمة 4.6 مليار دولار لشراء 32 من أحدث مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف-35"".

Mówiłem, że będą 😉Już w ten piątek, w Dęblinie o godz. 15:00 podpiszę wartą 4,6 mld USD umowę na zakup 32 najnowocześniejszych myśliwców piątej generacji F-35 pic.twitter.com/VhtKiI5Zo2 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 27, 2020

وافقت الولايات المتحدة من قبل على بيع 32 طائرة عسكرية من طراز F-35 إلى بولندا. يجب أن يكون حجم العقد، وفقا للبيانات الأولية، 6.5 مليار دولار.