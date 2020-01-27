البحارة الروس يساعدون يختا في خليج عدن

أصلح طاقم سفينة الجر "فيكتور كونيتسكي" الروسية نظام تزويد الطاقة في يخت أجنبي توقف عن العمل في خليج عدن.

أعلن المتحدث باسم أسطول البلطيق رومان مارتوف، أن البحارة في سفينة "فيكتور كونيتسكي" قدموا المساعدة الفنية إلى طاقم يخت نيوزيلندي كان قد تعطل في المحيط.

وقال مارتوف إن "طاقم السفينة "فيكتور كونيتسكي" في خليج عدن قدّم مساعدة فنية، بإصلاحه خللا في نظام الإمداد بالطاقة في يخت أجنبي.

تلقى طاقم سفينة الحراسة "ياروسلاف مودري"، التي كانت تشارك بخليج عدن في مناورات روسية يابانية دولية، إشارة من يخت أجنبي، طلب المساعدة بسبب عطل فني.

أرسل قائد أسطول البلطيق وقبطان السفينة ألكسندر ماشينيتسكي، سفينة "فيكتور كونيتسكي" لمساعدة اليخت.وتمكن البحارة الروس من العثور على خلل في النظام الكهربائي لليخت، فقاموا بإصلاحه، وعاد اليخت للعمل.

بالإضافة إلى ذلك، أعطى البحارة الروس 100 لتر من المياه العذبة للنيوزيلنديين.

ووصلت مجموعة من سفن أسطول بحر البلطيق التي تضم "ياروسلاف مودري" والناقلة "يلنيا"... إلى منطقة محددة في بحر العرب لإجراء مناورة مشتركة مع مدمرة "هاروسام" اليابانية، يوم 20 يناير.