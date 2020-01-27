"ميغ-31" تعترض "الطائرة المنتهكة" في الظلام... فيديو

لم تسمح المقاتلة "ميغ-31" الاعتراضية التابعة لأسطول المحيط الهادئ بانتهاك الحدود أثناء التدريبات في كامتشاتكا.

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "ميغ-31" التابعة لأسطول المحيط الهادئ قامت باعتراض تدريبي في الليل لعدو افتراضي. وأقلعت المقاتلة من المطار العسكري يليزوفا في كامتشاتكا.

وقالت الخدمة الصحفية: "قام سرب المقاتلات من فوج مختلط من القوات وقوات شمال شرقي روسيا بمناورات في كامتشاتكا. وقام الطيارون خلالها باعتراض المنتهك الافتراضي في ظروف الليل".

وأضافت أنه بعد كشف الهدف، كان على الطيارون مرافقته وتدميره. وقام الطاقم بتنفيذ دقيق لجميع المعايير للإقلاع والوصول إلى منطقة القتال. التدرب على التحليق في الليل- عنصر أساسي في المناوبة القتالية للدفاع الجوي.