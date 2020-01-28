وزير الدفاع الإندونيسي: روسيا ساعدت إندونيسيا في الأوقات الصعبة

أعرب وزير الدفاع الإندونيسي، برابو سوبيانتو، اليوم الثلاثاء، عن أمله في توثيق العلاقات مع روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانتو، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي شويغو، في موسكو: "نحن في إندونيسيا نعتبر روسيا واحدة من أكبر القوى في العالم. لقد ساعدت روسيا، والاتحاد السوفيتي سابقا، إندونيسيا دائما في الأوقات الصعبة، وكانا دائمًا إلى جانب إندونيسيا، لطالما أردنا ونتمنى أن نكون قريبين من روسيا لتطوير علاقات ودية معها".

وشكر وزير الدفاع الإندونيسي نظيره الروسي على إمكانية التواصل معه، مشيرا إلى أنه خلال المفاوضات، سوف تُطرح أيضا مسألة المشاركة في إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب العالمية الثانية.

يشار في هذا السياق إلى أن التعاون العسكري — التقني بين روسيا وإندونيسيا يستمر منذ 60 عاما، منذ عام 1958، ومنذ عام 1992، باعت موسكو جاكرتا أسلحة خفيفة، ومعدات عسكرية، وطائرات ومروحيات، تبلغ قيمتها أكثر من 2.5 مليار دولار. وفي عام 2018، وقع الطرفان عقدا لتوريد 11 من أحدث المقاتلات الروسية من طراز "سو-35"، التي تقدر قيمتها بنحو 1.1 مليار دولار.