سوريا... توقيف أحد المتورطين في التحضير لهجوم كيميائي

وأفاد مركز المصلحة الروسي أن المدعو أبو حمزة كان يخفر مستودعات تابعة للإرهابيين في مدينة كفر حمراء. وكشف "أبو حمزة" بعد أن وقع في أسر القوات الحكومية السورية وهو مقاتل في صفوف "جيش عثمان"، أنه رأى كيف أن "أناسا من الدفاع المدني"، أي أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء"، جاءوا إلى أحد المستودعات وأخذوا علبًا تحوي أوعية رمادية اللون وأجزاء من الذخائر وآلات تصوير.

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي، يوري بورينكوف، قد أخبر الصحفيين في 27 يناير/كانون الثاني، أن المسلحين وأعوانهم من منظمة "الخوذ البيضاء، يعدون لاستفزازات بالمواد السامة في جسر الشغور بمحافظة إدلب.

وأفادت معلومات توفرت لمركز المصالحة أن أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" وصلوا إلى كفر حمراء بمحافظة حلب ومعرة ميسرين وأريحا بمحافظة إدلب، برفقة مسلحي "هيئة تحرير الشام"، وفي حوزتهم أوعية تحوي غاز الكلور، على الأرجح.

وقال رئيس المركز إن هؤلاء يحضرون لعملية استفزازية جديدة تستخدم فيها مواد سامة بغية اتهام السلطات السورية باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.