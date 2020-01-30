دبابات "تي-90" تضمن النصر في سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات من الجيش العربي السوري طهرت قرى ومناطق استراتيجية غرب حلب بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة به.

وأفاد مراسل سانا في حلب بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات عسكرية تتناسب مع طبيعة المنطقة في الريف الغربي وكسرت الخطوط الأمامية للتنظيمات الإرهابية بعد تمهيد مكثف ومركز بسلاحي المدفعية والصواريخ على تجمعات الإرهابيين في كل من الراشدين5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان.

ونفذت وحدات الجيش رمايات بسلاحي المدفعية والصواريخ تميزت بالكثافة النارية المركزة على نقاط انتشار وتحصينات الإرهابيين غرب مدينة حلب دمرت خلالها تحصيناتهم وتجمعات لهم تضم آليات ومخازن ذخيرة على محاور خان طومان والمنصورة وكفر ناها وكفر داعل وعلى امتداد منطقة الراشدين على الأطراف الغربية والجنوبية الغربية لمدينة حلب.

وقالت وكالة أنباء موردوفيا الروسية إن دبابات "تي-90أ" لعبت دورا كبيرا في هجوم وحدات الجيش السوري حيث ساندت هذه الدبابات الحديثة المدرعات الأخرى المشاركة في العمليات التي نفذتها وحدات الجيش السوري.

وذكرت أن هذه الدبابات محصنة ضد القذائف والصواريخ المضادة ومجهزة بالأجهزة التي تمكّنها من مكافحة العدو في أي وقت من النهار والليل.

وأشارت إلى أن دبابات "تي-90" تخوض معارك الحرب على الإرهاب في سوريا منذ نهاية عام 2015.