أمريكا "تواجه" روسيا برؤوس نووية جديدة

وجاء في مقال اتحاد العلماء الأمريكيين أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تجهز صواريخ "ترايدنت" برؤوس نووية جديدة.

وأفادت معلومات توفرت لاتحاد العلماء الأمريكيين بأن غواصة "تينيسي" المزودة بهذه الصواريخ توجهت للمرة الأولى إلى المحيط الأطلسي في نهاية عام 2019.

ووفق نفس المعلومات، يحمل صاروخ أو صاروخان من صواريخ غواصة "تينيسي" الـ20 رأسا نوويا جديدا أطلق عليه اسم W76-2. وتقدَّر قوة الرأس الجديد بـ5 كيلو طنّ بينما تتراوح القوة التدميرية لرؤوس الصواريخ النمطية التي تحملها هذه الغواصة بين 90 كيلو طن و455 كيلو طن.

وتم الإعلان عن صنع رأس نووي جديد لصواريخ الغواصات الأمريكية في بداية عام 2018. وفسرت السلطات الأمريكية ذلك بضرورة ردع روسيا ومواجهة ما قد تملكه روسيا من الرؤوس النووية التكتيكية.