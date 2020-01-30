"المشاكس" في البحر الأسود...إمكانيات السفينة الصاروخية "إنغوشيتيا" الروسية الأحدث

تم تسليم أسطول البحر الأسود في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، سفينة صاروخية صغيرة "إنغوشيتيا". وهي مزودة بنماذج حديثة من المدفعية والصواريخ ووسائل مضادة للتخريب وأسلحة مضادة للطائرات وأسلحة تقنية راديوية.

السفينة الصاروخية الصغيرة "إنغوشيتيا" السفينة الثامنة من السلسلة المحدثة "بويان-إم" (المشاكس)، التي بنيت لأسطول البحر الأسود في مصنع زيلينودولسك. تم إطلاقها إلى الماء 11 يونيو/حزيران 2019. ويوجد لدى أسطول بحر البلطيق سفينتين من مشروع "بويان-إم"- "أوريخوفو-زويفو" و"فيشني فولوتشيك".

السفن الصاروخية الصغيرة من المشروع 21631 "بويان-إم"- سفن صواريخ ومدفعية متعددة الأغراض سعتها صغيرة، للمناطق البحرية القريبة.

الغرض الرئيسي لسفن هذا المشروع هو حماية المنطقة الاقتصادية للدولة. ومع ذلك، فإن الاستخدام العملي القتالي لسفن المشروع في بحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط ​​لضرب أهداف في سوريا أظهر قدراتها القتالية الأوسع.