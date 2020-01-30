"بانتسير" تصد غارة جوية لأهداف فائقة المناورة

خلال المرحلة الرئيسية من التدريبات، تدرب اختصاصيو الدفاع الجوي على مهام الكشف عن الأهداف الفائقة المناورة واعتراضها وتتبعها على ارتفاعات تصل إلى 15 كيلومترًا.

صدت أطقم المنظومة المدفعية الصاروخية للدفاع الجوي "بانتسير-إس" في المنطقة العسكرية الشرقية، خلال التدريبات في إقليم خاباروفسك، الغارة الجوية لعدو افتراضي.

خلال المرحلة الرئيسية من المناورات، تدرب متخصصو الدفاع الجوي على مهام الكشف عن الأهداف الفائقة المناورة واعتراضها وتتبعها على ارتفاعات تصل إلى 15 كيلومترًا. بعد صد الغارة الجوية، تدربت الأطقم على تغيير موقعها، لكي لا يكشف الخصم الافتراضي عن موقعها.

في المجموع، شارك أكثر من 200 من العسكريين في الحدث التدريبي، وشاركت نحو 30 قطعة من المعدات العسكرية. لعبت دور العدو قاذفات القنابل الأسرع من الصوت سو- 34.