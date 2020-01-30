من المدافع الذاتية الدفع إلى الهاوتزر... أفضل اللقطات لإطلاق النار

شارك نحو 100 جندي، وأكثر من 20 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في إطلاق النار.

جرت مناورات عسكرية للواء القوات المؤللة في المنطقة العسكرية الغربية في منطقة لينينغراد، في حقل كاريلوفسكي التدريبي. أطلقوا أنواعًا مختلفة من الذخيرة على أهداف مدرعة خفيفة.

قامت وحدات المدفعية في اللواء بوضع معايير لتحميل مدافع الهاوتزر الذاتية الدفع والمدفعية، للتقدم إلى مواقع إطلاق النار، وأداء مناورات مضادة لإطلاق النار وتمويه المعدات.

خلال التدريبات، تم إطلاق النار من المدافع الذاتية الدفع عيار 152 ملم "أكاتسيا" و2بي16 "نونا-ك" عيار 120 ملم ومدفعيات مضادة للدبابات "رابير" عيار 100 ملم، على تعزيزات مصنوعة من الخرسانات المسلحة والحجر والخشب، والتي تحاكي نقاط إطلاق النار، وأيضا قيادة مراكز ومستودعات العدو الافتراضي. تم إطلاق النار بأنواع مختلفة من الذخيرة على مسافة 500 إلى 1000 متر. ورصدت الطائرة المسيرة "أورلان-10" ضرب الأهداف.

تم توفير دقة إطلاق عالية، وساعدت وحدات الاستطلاع المسؤولة عن الكشف عن إحداثيات الأهداف بجعل دقة الإطلاق عالية وباستخدام أنظمة المخابرات "ستريليتس" تم نقل الإحداثيات إلى القوات.