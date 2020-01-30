تفاصيل تدمير منظومة "بانتسير" في سوريا

أعلن كبير المصممين لأنظمة الدفاع الجوي في مكتب التصميم "شيبونوف" (ضمن "روستيخ")، فاليري سلوغين، أن هذا حصل لأنه لم يتم تغيير موقع المنظومة بعد إطلاق النار.

وقال سلوغين لوسائل إعلام روسية، بأن القوات المسلحة الإسرائيلية تمكنت من تدمير أحد أنظمة "بانتسير-إس" التابعة للقوات السورية بسبب أن المنظومة لم تغير موقعها بعد إطلاق النار.

תיעוד תקיפת סוללות נ.מ סוריות pic.twitter.com/vAImgGvGeI — יוסי יהושוע (@YehoshuaYosi) January 21, 2019

وفقا لسلوغين، فإن "بانتسير" السورية تمكنت من تدمير 8 أهداف، وانتهت الذخيرة فيها. وقام الطاقم القتالي بترك المنظومة ووقف في مكان قريب وكان ينتظر شحنها بالذخيرة.

وأضاف كبير المصممين أنه لم يكن يتوجب فعل هذا، كان يجب إبعاد المنظومة من موقع إطلاق النار على الفور، هكذا كان سيكون كل شيء على ما يرام.

دمرت القوات الإسرائيلية منظومة "بانتسير" السورية، في 10 مايو/أيار عام 2018، بصاروخ موجه، يعتقد أنه صاروخ مضاد للدبابات "سبايك". ولاحقا تم نشر فيديو لتدمير المنظومة.