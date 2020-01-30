روسيا تطلق كاسحتي ألغام في هذا العام

في عام 2020، يخطط لإطلاق كاسحتي ألغام بحرية من المشروع 12700، برمز "ألكسندريت". وستكون السفينة الرابعة في السلسلة "ياكوف باليايف" والخامسة "غيورغي كورباتوف".

سيتم تجميع "ياكوف باليايف" بنهاية العام، وفقًا لتقاريرFlotProm . سيكون بدن كاسحة الألغام من الألياف الزجاجية. تم تصميم البدن باستخدام أحدث التقنيات وهي لا تتآكل، بالإضافة إلى أنها غير مغناطيسية. من المقرر إطلاق السفينة السادسة من المشروع 12700 "بيتر إيليتشيف" في ديسمبر/كانون الأول 2020، إذا تم تسليم المحركات والمكونات الأخرى في الوقت المحدد. سيتم رفع العلم البحري على كاسحة الألغام السادسة في عام 2021.

تم تصميم كاسحات الألغام من المشروع 12700 للبحث عن الألغام وتدميرها في مياه القواعد البحرية. السفن مجهزة بمحطات السونار. يتم تثبيتها على متنها، وعلى المركبات التي تعمل بالتحكم عن بعد والتي تعمل تحت الماء. يخطط لتجهيز السفينة بقوارب مسيرة. سعة السفينة - 890 طنا، السرعة - 16.5 عقدة. من المخطط بناء حوالي 30 كاسحة ألغام من مشروع 12700.